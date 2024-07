Com samba de rua, brechó e artesanato, 7ª Feira do Cajueiro ocorre neste sábado (6)

A 7ª edição da Feira do Cajueiro acontece neste sábado (6), a partir das 16h, na Travessa Manaus, que fica no Bairro Xavier Maia, em Rio Branco. Com 15 empreendimentos confirmados, o organizador do evento, o empresário Natan Peres explica que a feira começou em seu estabelecimento, porém cresceu e agora se estendeu para o meio da rua.