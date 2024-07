Assaltante que rendeu família, roubou caminhonete e capotou na BR-364 é encontrado morto em cela da FOC

O assaltante Carlos Henrique Lima da Rocha, de 22 anos, que juntamente com seus comparsas rendeu uma família no município de Acrelândia, roubou uma caminhonete modelo Amarok e capotou no Km 14 da BR-364, na entrada do bairro Liberdade, em Rio Branco, na noite da última quarta-feira (3), foi encontrado morto dentro de uma cela do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, na noite desta sexta-feira (5).

Carlos Henrique deu entrada na noite de quarta-feira (3) no Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu todos os atendimentos, inclusive fez vários exames. Após ser avaliado pelo médico do hospital, Carlos recebeu alta médica e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) pela Polícia Rodoviária Federal.

Após todos os procedimentos na delegacia, Henrique passou por uma audiência de custódia, foi preso e encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde.

Na noite desta sexta-feira, segundo informações de Policiais Penais, Carlos Henrique estava numa cela de triagem quando sofreu um mal súbito e convulsionou. Quando os Policiais Penais perceberam a situação, encontraram o presidiário desacordado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Quando os paramédicos chegaram ao presídio, nada puderam fazer por Carlos Henrique, que já se encontrava morto.

A cela foi isolada pelos Policiais Penais para os trabalhos de perícia. O corpo de Carlos Henrique foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A causa da morte só será confirmada após 30 dias, no laudo cadavérico.

O caso inicialmente segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da delegacia especializada.