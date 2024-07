Polícia Civil do Acre prende homem acusado de lesão corporal grave contra companheira

Na manhã desta sexta-feira, 5, a Polícia Civil do Acre (PCAC), através da Delegacia Geral de Sena Madureira, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o investigado R. A. S., procurado por praticar lesões corporais graves contra sua companheira.

No dia do incidente, após uma discussão banal, a mulher foi brutalmente agredida, necessitando de internação hospitalar para tratamento de ferimentos, hematomas, edemas e lesões internas causadas pelo agressor. Após ser ouvida pelas autoridades, e devido à gravidade dos fatos, foi solicitada a prisão preventiva do acusado.

O mandado de prisão foi expedido e prontamente cumprido pelas autoridades. O investigado permanece detido na Unidade Policial e aguardará audiência de custódia.

Por Ascom/PCAC