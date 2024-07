Um dos 9 infectados por doença de Chagas após festa tem alta no Acre

Teve alta do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, nesta quarta-feira, 31, um dos nove pacientes internados com doença de Chagas. Ainda assim, o mesmo seguirá sendo acompanhado por infectologistas. Outras oito pessoas, a maioria da mesma família, seguem internadas na unidade hospitalar.

Na última quinta-feira, 25, um homem, morador do bairro Miritizal, deu entrada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com febre, dores de cabeça e no abdômen. No exame de gota espessa, a doença de Chagas foi confirmada e em seguida outras 8 pessoas, sendo familiares e amigos do paciente, também foram diagnosticadas com a doença. Todos foram internados.

A hipótese é de que a forma de contágio teria sido a ingestão de bebida à base de açaí ou patoá feitos para um aniversário onde todos os infectados estiveram há cerca de um mês.

Investigação no Acre e Belém

As 14 pessoas que consumiram açaí e patoá no aniversário estão sendo monitoradas no município e o material biológico foi enviado também para fora do Acre, para confirmar a doença de Chagas. Nove dessas pessoas tiveram a doença confirmada. Outras cinco pessoas ainda não testaram positivo para a doença e o resultado final das 14 pessoas será do Instituto Evandro Chagas, em Belém

“O exame da Gota Espessa é feito aqui mesmo em Cruzeiro do Sul. A gente está monitorando porque eles beberam da fonte de contaminação. E aí todos os dias a gente faz o exame porque a doença ainda pode estar incubado. A gente está todos os dias indo na casa deles e os casos [restantes] ainda não foram positivados”, afirmou o secretário municipal de saúde de Cruzeiro do Sul, Áureo Neto

Equipes das Vigilâncias Sanitárias e Epidemiológicas da prefeitura de Cruzeiro do Sul e do governo do Estado, Atenção Básica, Unidade de Pronto Atendimento — UPA e Hospital do Juruá estão em alerta para os sintomas dos pacientes. Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Endemias estão fazendo busca ativas na localidade onde os casos foram registrados e em outras comunidades.

Casos anteriores

No ano passado, em Cruzeiro do Sul, uma criança foi diagnosticada com a doença de Chagas. Ela teria comido uma goiaba contaminada.

Em 2019, seis pessoas da mesma família foram infectadas pela mesma doença na Comunidade Triunfo, em Marechal Thaumaturgo, por meio do consumo de açaí contaminado.