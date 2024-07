Homem é condenado a 12 anos de prisão por tentar matar ex-mulher

José Bruno Oliveira da Silva foi condenado a mais de 12 anos de prisão por tentativa de homicídio contra sua ex-esposa, Roselene de Oliveira Souza, em um julgamento realizado na terça-feira, 30. A sessão foi presidida pelo juiz Alesson Braz.

Conforme informações da TV5, o crime ocorreu em abril de 2023, quando, segundo a denúncia do Ministério Público do Acre (MP-AC), o réu invadiu a residência da vítima no bairro Alto Alegre, armado com uma faca. Roselene foi socorrida pelo SAMU e sobreviveu ao ataque.

Durante a sessão no plenário da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar em Rio Branco, o promotor Eflain Mendonça destacou a brutalidade do crime. “Insatisfeito, ele invadiu a casa, arrombou a porta e foi para cima dela com uma faca, desferindo golpes que acertaram a face e o ombro da vítima,” disse o promotor.

O corpo de jurados acatou a tese do Ministério Público e condenou José Bruno a 12 anos e 11 meses de prisão em regime fechado. Além disso, o juiz Alesson Braz negou ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade.