Detento monitorado invade apartamento e tenta matar ex-esposa a golpes de faca

Emilly Furtado da Silva, de 25 anos, foi ferida a golpes de faca na madrugada desta quarta-feira, 31, dentro do seu apartamento situado na rua Peru, no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Emilly havia se separado há cerca de um mês e se mudado recentemente com sua filha para o novo endereço. Durante a noite, seu ex-companheiro, um detento monitorado por tornozeleira eletrônica, incapaz de aceitar o término do relacionamento, invadiu o apartamento, e armado com uma faca, desferiu cinco golpes em Emilly: dois atingiram sua cabeça, dois seu braço esquerdo e um sua mão.

Quando o agressor se preparava para golpear Emilly no peito, um vizinho, alertado pelos gritos de socorro, interveio, empurrando o criminoso e pegando uma enxada para defender a vítima. Diante da reação do vizinho, o detento monitorado fugiu do local, roubando a moto de um motociclista na rua para escapar.

Os vizinhos rapidamente socorreram Emilly, levando-a de carro para a emergência do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares foram chamados ao local, coletaram informações sobre o autor do crime e realizaram buscas na região, mas não conseguiram encontrá-lo.

O caso segue inicialmente sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).