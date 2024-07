Trio é preso em flagrante tentando assaltar vítima em Rio Branco

Suspeitos de uma série de assaltos no bairro Belo Jardim I e região, em Rio Branco, três homens ligados a uma facção criminosa foram presos nessa terça-feira, 2, após duas tentativas frustradas de assalto.

Um deles portava uma arma de fabricação artesanal calibre 38. Todos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes e autuados.

Segundo a polícia, tudo começou quando um morador da região ligou para o COPOM avisando que estava chegando em casa no bairro Belo Jardim quando foi abordado por três homens, um deles armados, que exigiram que entregasse a motocicleta sob pena de levar um tiro. Ele conseguiu acelerar e escapar ileso.

Duas guarnições do Grupo Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar se deslocaram para o local indicado, quando na Rua Santa Maria, se depararam com os suspeitos que já estavam tentando roubar outra pessoa. Encurralados, não tiveram como escapar da prisão em flagrante.

Eles seriam os responsáveis por diversos assaltos na região nos últimos meses, e já estão no presídio, depois de passar pela audiência de custódia no Fórum Criminal de Rio Branco.