Fundação holandesa de turismo certifica Parque Chico Mendes com selo de sustentabilidade

Um dos principais espaços verdes da capital acreana, o Parque Chico Mendes, recebeu uma importante certificação nesta quarta-feira, 3. O local, que recebe centenas de visitantes por semana, principalmente, aos sábados e domingos, agora tem o selo de sustentabilidade Good Travel Seal, da Fundação Holandesa Green Destinations,

A instituição está presente em cerca de 90 países e é uma ferramenta que pode atrair novos turistas. “Nossa expectativa é que isso gere mais interesse no Parque, já recebemos muita gente, mas com essa certificação podemos ampliar o interesse pelo parque”, afirmou Ezequiel Bino, secretário de Turismo de Rio Branco.

O Parque Chico Mendes foi inaugurado no ano de 1996 e tem cerca de 40 hectares, contando com centenas de animais, espaços com brinquedos para crianças e trilhas onde podem ser feitas caminhadas.

Para obtenção do certificado foram analisados aspectos como prevenção contra poluição, resíduos, energia e clima, acessibilidade, entre outros.

Tíssia Veloso, coordenadora do Fórum Empresarial do Acre, conta sobre os desafios da certificação. “A certificação muito importante, é a primeira da Região Norte e trás essa credibilidade para o Parque Chico Mendes”, afirma.

O parque recebeu a certificação bronze, válida por um ano. Agora, o desafio é melhorar os critérios não alcançados para que, em 2025, o local alcance o patamar da certificação prata.