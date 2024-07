Prefeitura de Tarauacá é acusada de barrar alunos e professores no Teatro Municipal

Estudantes e professores do curso de graduação em teatro da Universidade Federal do Acre (UFAC) em Tarauacá publicaram nesta quarta-feira (3) uma nota de repúdio contra a prefeitura de Tarauacá, contra suposta falta de respeito e comunicação a respeito da reinauguração do teatro municipal José Potyguara.

Narra a nota que após mais de um ano e meio de espera pela inauguração do espaço cultural, o coordenador do curso de Teatro da UFAC, Dr. Humberto Issao, só foi comunicado da reabertura do teatro no dia do evento, impossibilitando o deslocamento do professor e dos alunos da instituição da capital até Tarauacá, para prestigiar o evento. “O mesmo estava na cidade na semana anterior. Se tivesse sido avisado com antecedência, teria ficado na cidade”, diz o comunicado.

Não fosse o bastante, após a liberação da turma de teatro das atividades acadêmicas por três dias para acompanhar os dias de evento de reinauguração, no segundo dia de evento, segundo a nota, os estudantes foram impedidos de entrar no teatro mesmo com cadeiras vazias à disposição.

“Esperamos que a comunicação da prefeitura com o curso de teatro seja mais eficiente, para que os estudantes possam realizar atividades no teatro da cidade e assim beneficiar a comunidade local. Lembrando que a prefeitura apoiou e assinou um convênio de cooperação mútua com a UFAC para abertura da graduação em teatro na cidade. Estaremos abertos ao diálogo e esperamos uma reparação da administração quanto ao descaso com o curso de graduação em teatro da cidade”, termina a nota.

A reportagem do ac24horas tentou contato com a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, mas ela não atendeu à ligação. O espaço continua aberto caso a gestora ou sua administração queiram se manifestar.