Veja negociações que podem movimentar a próxima janela do futebol brasileiro

A janela de transferências do futebol brasileiro reabre daqui a uma semana, mais precisamente no dia 10 de julho. E os principais clubes já se movimentam na busca por reforços visando o segundo semestre.

Nomes de peso que estavam no exterior podem ser anunciados nos próximos dias por alguns clubes, mas outras equipes também podem perder peças importantes.

Confira na lista abaixo as novelas que têm todos os ingredientes para movimentar o período de transferências no Brasil.

Situação de Gabigol

O atacante tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, mas pode mudar de ares já nesta janela. Gabigol recusou a proposta oferecida pelo rubro-negro e tem seu nome ligado a grandes equipes, como Corinthians e Palmeiras.

Almada chegando ao Botafogo

Entre as partes, tudo parece estar certo, mas Thiago Almada ainda não foi anunciado como reforço do Glorioso, apesar de já ter até aparecido ao lado de John Textor, dono do clube. A expectativa é que o argentino seja regularizado assim que a janela abrir.

Vasco na expectativa por Philippe Coutinho

O retorno de Coutinho para São Januário parece ser questão de tempo. Clube e jogador já se acertaram com relação a questões burocráticas, e o retorno do meia pode ser uma das novidades na próxima janela do futebol brasileiro.

São Paulo pode perder Galoppo

O São Paulo pode perder Galoppo nesta janela. O meia está na mira do Boca Juniors, que estaria disposto a pagar 3 milhões de dólares (R$ 16,9 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do jogador do São Paulo. O clube paulista não confirma ter recebido a proposta.

Atlético-MG pode ter dupla nesta janela

O Galo tem dois nomes engatilhados para abrir a janela. O zagueiro Lyanco já está em BH para concretizar a negociação. Já a situação de Fausto Vera é mais complexa e pode se arrastar durante o período de transferências.

Corinthians no mercado

O Timão pode entrar na janela com Dudu, do Vitória, na mira. O clube fez uma oferta de 3 milhões de euros (R$ 18 milhões) para contratar o volante, mas viu a proposta ser negada pelos baianos. O Corinthians também tem negociações avançadas pelo volante Charles, que pertence ao Midtjylland, da Dinamarca.