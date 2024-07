Torcedores do Botafogo penduram boneco de Leila Pereira e avisam: “Não são bem-vindos”

O clima é tenso para o duelo desta quarta-feira (17) entre Botafogo e Palmeiras, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Parte da torcida do Botafogo pendurou dois bonecos no setor visitante do estádio, no setor sul, onde a torcida do Palmeiras terá acesso.

Dos dois bonecos, pendurados com a corda no pescoço, um tem o rosto de Leila Pereira, com “corrupta” escrito no peito. No outro boneco, aparece o rosto de Ednaldo Rodrigues, Presidente da CBF.

Textor x Leila

Depois da virada história do Palmeiras diante do Botafogo, no ano passado, John Textor, dono da SAF do Botafogo assumiu o protagonismo em denúncias de manipulação de resultados no Brasil.

As denúncias de John Textor têm como base relatórios produzidos por empresas, como a Good Game!, e fazem análises comportamentais de jogadores e das tomadas de decisões dos árbitros.

Do outro lado, a presidente Leila Pereira rebateu as acusações com veemência, chegando a chamar o norte-americano de “vergonha do futebol brasileiro”.

Desde então, a relação entre as duas partes se entrelaçou em um enredo que envolve trocas de farpas constantes e processos na Justiça Comum e também na Desportiva.

A primeira atitude, nessa esfera, foi tomada pelo Palmeiras, que entrou em abril deste ano, com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).