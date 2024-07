Morador em situação de rua é ferido com faca pela vigésima segunda vez e diz ser indestrutível em Rio Branco

Jean Carlos Silva Paiva, de 50 anos, morador em situação de rua, foi agredido e ferido com um golpe de faca na noite desta quarta-feira, 17, na praça dos Tocos, situada na rua Benjamin Constant, em frente ao Fórum Barão do Rio Branco, na área central da capital.

Segundo informações de testemunhas, Jean Carlos estava fazendo uso de entorpecentes com outros moradores em situação de rua na praça dos Tocos, quando começou uma discussão com um deles por causa de um cachimbo. O autor do crime tomou posse de uma pernamanca e começou a agredir Jean, não satisfeito, o feriu com uma facada no braço esquerdo. Após a ação, o criminoso fugiu do local. Mesmo ferido, Jean ainda conseguiu andar alguns metros e pediu ajuda no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Jean à Unidade de Pronto Atendimento (UPA Franco Silva) na Baixada da Sobral.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do autor do crime e, em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

Jean informou aos servidores do Centro POP que é indestrutível e que essa é a vigésima segunda facada que recebeu.

O caso será investigado pela Polícia Civil.