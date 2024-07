Sindicarnes solicita a Alan Rick emenda para o laboratório da Utal

Representantes do Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Estado do Acre (Sindicarnes/AC) estiveram reunidos nesta quarta-feira, 17 de julho, na sede da FIEAC, com o senador Alan Rick, para apresentar um projeto visando angariar recursos para estruturar e adequar os laboratórios de análises microbiológicas e físico-químicas da Unidade de Tecnologia de Alimentos (Utal) da Universidade Federal do Acre (Ufac), em convênio com a Fundape.

A reunião foi conduzida pelo presidente do Sindicarnes, Murilo Leite, e teve a presença também do diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuário e Florestal (Idaf), Francisco Thum; do superintendente do Ministério da Agricultura e Agropecuária no Acre, Paulo Trindade; do coordenador da Utal da Ufac, Rui Sant´Ana de Menezes; do assessor de Relações Institucionais da FIEAC, Mozani Mariano; e de outros membros da Ufac.

O projeto do Sindicarnes, apoiado pela FIEAC, tem como finalidade obter recursos no valor de R$ 1,6 milhão para estruturação da Utal. Com essa adequação da Unidade, as indústrias frigoríficas e de outros segmentos não teriam mais que realizar análises de alimentos em outros laboratórios fora do estado, sendo que o mais próximo está localizado em Ji-Paraná, em Rondônia.

Durante a reunião, o senador Alan Rick garantiu apoio à solicitação. “Há muito tempo as indústrias que trabalham com alimentos estão perdendo tempo e dinheiro enviando seus produtos para análise fora do estado. Temos a Utal, que pode fazer uma análise mais rápida e barata para nossas indústrias. Na abertura do orçamento, no próximo mês de outubro, vamos destinar emenda no valor de R$ 1,6 milhão e faremos o cadastro para no ano de 2025 já liberar o recurso”, frisou o parlamentar.

O presidente do Sindicarnes, Murilo Leite, agradeceu o senador por atender a importante demanda do setor industrial. “É uma reivindicação antiga, pois a Utal necessita de adequações e novos equipamentos, já que atualmente temos que fazer análises fora do estado, elevando os custos de logística, principalmente para pequenas empresas. Procuramos a Ufac para construir um convênio com Idaf e Utal, e o senador Alan Rick se prontificou a alocar essa emenda. Ficamos muito felizes e agradecidos, pois teremos um importante nessa questão”, salientou o empresário.