Vídeo: depoente na CPMI das Fake News agride idoso de 84 anos com soco

Hans River do Rio Nascimento, ex-funcionário da empresa Yacows, acusada de crimes digitais nas eleições de 2018, e alvo da CPMI das Fake News em 2020, agrediu um idoso de 84 anos de idade na tarde desta quarta-feira (17).

As câmeras de segurança de um estabelecimento mostram o momento das agressões.

Veja o vídeo:

Uma testemunha que preferiu não se identificar contou à CNN que viu o momento da agressão e acionou uma viatura que passava pelo local.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e encontrou o idoso caído na calçada, da avenida França Pinto, no bairro Vila Mariana, na capital paulista.

A vítima, que é deficiente auditiva, foi atendida no Pronto Socorro Saboya e está estável.

O acusado fugiu do local, de acordo com os policiais militares, e afirmou que o estavam perseguindo com um pedaço de madeira. No entanto, ele foi detido próximo.

Em depoimento no 27° DP de Campo Belo, Hans contou que recebeu olhares “intimidadores” e ocorreu uma discussão, quando foi agredido.

Desorientado, o idoso, que é corretor de imóveis e estava trabalhando no local, disse à polícia que foi agredido sem razão.

A Polícia Militar ainda conclui o boletim de ocorrência e o homem segue retido na delegacia. Hans pode responder por tentativa de homicídio.

A defesa de Hans disse à CNN que irá aguardar detalhes da investigação antes de se manifestar.