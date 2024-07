Todo tatuado, influencer exibe antes e depois de transformação radical

O influenciador digital conhecido como Inkcroalpha divulgou, recentemente, imagens de como era sua aparência antes de se submeter a uma transformação radical, que cobriu de tatuagens seu corpo praticamente dos pés à cabeça.

O que aconteceu

No início deste mês, Inkcroalpha compartilhou em seu Instagram uma montagem com o ‘antes’ e o ‘depois’ da metamorfose. “Acho que essa comparação dispensa palavras… 2020 x 2024. Sua aparência é um reflexo dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, mas acima de tudo das suas visões! Nunca pare de persegui-las como um guepardo”, filosofou o rapaz na legenda do post.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas criticaram com veemência a mudança na aparência do influenciador. “Esta é a definição de um problema mental”, detonou um internauta. “Por que você fez isso consigo mesmo, cara?”, recriminou outro.

Também houve, entretanto, quem aplaudisse a mudança no visual de Inkcroalpha. “Ele ainda é um homem lindo, independentemente de sua transformação”, comentou um seguidor do rapaz. “Você parece muito melhor agora”, chegou a dizer outro.