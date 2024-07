Dono do Cruzeiro dá festa para jogadores com show de Gusttavo Lima; veja vídeo

Proprietário da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço ofereceu uma festa para jogadores, familiares e funcionários do clube na noite da segunda-feira (15), em Belo Horizonte. O evento contou com a participação do cantor Gusttavo Lima.

Imagens da confraternização foram divulgados nas redes sociais. Em um vídeo, Pedrinho aparece ao lado do cantor sertanejo enquanto ele se apresenta.

Confraternização do time 🤝

Ontem tivemos um momento muito especial para unir e fortalecer os vínculos do nosso elenco!

O evento contou com a presença ilustre do cantor cruzeirense Gusttavo Lima, que foi presenteado com uma camisa do Cabuloso e se tornou @socio5estrelas! ⭐️… pic.twitter.com/nPYIOz2gMS

— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) July 16, 2024



Na manhã desta terça-feira, o Cruzeiro tinha marcado treino aberto para a imprensa que foi remarcado para a quarta-feira. Os jogadores ganharam folga.

Gusttavo lima Pedrinho, Cruzeiro pic.twitter.com/pDBaWMGu6i

— Tops Cruzeirenses (@topscruzeirense) July 16, 2024



Com 29 pontos, o Cruzeiro é o atual 5º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. A próxima partida é no sábado, às 21h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Fonte: BNEWS