Menino de 12 anos é atropelado por motocicleta em Rio Branco; condutor foge sem prestar socorro

Um atropelamento ocorreu no início da noite desta terça-feira, 16, no bairro João Eduardo II, em Rio Branco. D.L.M, de 12 anos, foi atropelado por uma motocicleta enquanto jogava bola com os amigos na rua Santa Luzia. O condutor fugiu do local sem prestar socorro.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima, realizando os primeiros atendimentos no local e encaminhando o menino ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

A criança foi entregue ao setor de emergência da pediatria com uma fratura na perna, múltiplas escoriações e traumatismo cranioencefálico (TCE) leve. Seu estado de saúde é considerado estável.

Segundo populares no local, a vítima foi arremessada durante o impacto, o que agravou os ferimentos. Testemunhas confirmaram que o condutor da motocicleta não parou para ajudar, evadindo-se rapidamente da cena do acidente.