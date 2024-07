Sobe para 29 o número de mortos em acidente de ônibus no Peru

Pelo menos 29 pessoas morreram e 13 ficaram feridas no Peru nesta terça-feira (16) depois que um ônibus caiu em uma área montanhosa, segundo o Ministro do Interior peruano.

O veículo derrapou em uma rodovia na região de Ayacucho, capotando e caindo de um penhasco de aproximadamente 200 metros, informou Jhonny Rolando Valderrama, o chefe da Divisão de Proteção Rodoviária, à agência de notícias estatal Andina.

Valderrama acrescentou que o acidente ocorreu na rodovia Los Libertadores, centro-sul dos Andes, e que os trabalhos de resgate estão em andamento.

No início da tarde, um alto policial disse que as primeiras informações indicavam que haviam 42 passageiros no ônibus.

A Superintendência de Transporte Terrestre do Peru, SUTRAN, alegou em um comunicado que o ônibus pertence à empresa local Turismo Molina Union SAC e que iniciou uma investigação.

Os representantes da empresa não estavam imediatamente disponíveis para comentar no momento em questão.

Acidentes mortais com ônibus são comuns no Peru, onde muitos coletivos trafegam em estradas montanhosas precárias ou são conduzidos por motoristas com treinamento inadequado.

Pelo menos 25 pessoas morreram em abril, quando também um ônibus caiu em um rio na região de Cajamarca, no norte do Peru. Em setembro de 2023, pelo menos 24 pessoas morreram em um acidente semelhante na região de Anco.