TJAC divulga primeira lista de convocação do concurso público

A primeira convocação do concurso público do Tribunal de Justiça do Acre foi publicada nesta segunda-feira, 8. A Presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou público o edital n° 5/2024, com a convocação para entrega de documentos, inspeção médica, posse e entrada em exercício. Todos os que cumprirem os requisitos legais tomarão posse no próximo dia 1º de agosto no plenário da instituição.

Confira a lista de convocados:

Cargo: Analista Judiciário – Área Técnico-Administrativa – Análise de Sistema

Gleyser Bomfim Guimarães

José Jair Cavalcante de Figueiredo

André Luiz de Oliveira Barros

Cargo: Analista Judiciário – Área Técnico-Administrativa – Análise de Banco de Dados

Gledson da Silva Leite

Luiz Webister Marinho Aguirre

Cargo: Analista Judiciário – Área Técnico-Administrativa – Análise de Ciência de Dados

Salomão Machado Mafalda

Cargo: Analista Judiciário – Área Técnico-Administrativa – Análise de Infraestrutura de TI

Ericson Rodrigues da Costa

Cargo: Analista Judiciário – Área Técnico-Administrativa – Análise de Projetos de TI

Kemis Ageron Viana da Silva

Cargo: Analista Judiciário – Área Técnico-Administrativa – Análise de Segurança da Informação

Gerson Oliveira da Silva Júnior

Cargo: Técnico Judiciário – Técnico em Microinformática

Angelo Máximo de Melo Silva

A documentação deverá ser entregue presencialmente, no período de 22 a 24 de julho de 2024, das 8h às 14h, na Gerência de Cadastro e Remuneração do TJAC, localizada na Rua Tribunal de Justiça, Rodovia BR-364, km 2 – Via Verde, em Rio Branco-AC. Mais informações: 68 3212- 8265.

Na publicação há ainda a relação de laudos e exames médicos necessários para o ingresso no serviço público. Serão considerados válidos, apenas os emitidos em até 180 dias anteriores à sua entrega, que ocorrerá no dia 25 de julho, das 8h às 10h, à Junta Médica do Poder Judiciário.

A íntegra do certame está disponível na edição n° 7.573 do Diário da Justiça, a partir da página 130, desta segunda-feira, 8.

Fonte: Agência TJ Acre