Governo comete erro e paga 269 servidores da Fundhacre de forma duplicada

Cerca de 269 servidores da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) receberam uma surpresa e tanto ao conferirem suas contas após o pagamento do mês de junho. É que o salário veio em dobro. OU seja, quem ganha R$ 2,5 mil, recebeu R$ 5 mil. O fato causou felicidade, claro, e estranheza ao mesmo tempo, já que não houve pagamento de 13º salário, por exemplo.

Mas, como diz o velho ditado conhecido da população, “alegria de pobre dura pouco”. Nos últimos dias, os servidores têm recebido uma carta da Secretaria de Administração, informando de que o pagamento em dobro foi um erro e orientando como fazer a devolução dos valores pagos incorretamente.

Procurado pelo ac24horas, o secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, confirmou que o erro foi originado por sua secretaria durante o processamento da folha, dando mais explicações por meio de uma nota pública (leia abaixo).

A Sead não informou de quanto foi o valor total depositado nas contas dos servidores da Fundhacre pelo erro.

Nota pública sobre pagamentos em duplicidade

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, vem a público esclarecer que um equívoco operacional sistêmico ocasionou o pagamento de rubricas em duplicidade para alguns servidores da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

Diante disso, a Sead tem entrado em contato com os servidores em questão, objetivando o ressarcimento dos valores recebidos a maior, com as devidas orientações para a devolução.

Os servidores que tiverem dúvidas devem procurar a Sead, no setor de Folha de Pagamento ou o setor de Recursos Humanos do órgão de origem para esclarecimentos acerca da devolução.

Paulo Roberto Correia

Secretário de Estado de Administração