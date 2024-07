Dos 75 leitos ativos de UTI adulto no Acre, apenas um está disponível

O Acre volta a enfrentar um cenário de lotação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI na manhã desta segunda-feira (8). Dos 75 leitos em todo o estado, apenas um está disponível.

De acordo com o painel de monitoramento de leitos adultos da Secretaria de Estado de Saúde do Acre – SESACRE, o PS tinha 27 leitos ocupados até quarta-feira (3), quando o número de ocupações subiu vertiginosamente no dia seguinte (4), para 53.

No Hospital Iolanda Costa e Silva, conhecido como Hospital da Criança, em Rio Branco, a UTI pediátrica trabalha com folga; dos 20 leitos existentes, apenas 8 estão ocupados. Mas dos 50 leitos clínicos pediátricos, apenas um está disponível.