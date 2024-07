Pastor que caiu de ponte na estrada do Quixadá, aguarda leito na UTI e mulher continua sem sentir as pernas

O pastor João da Cruz e a fiel Samya Soraya, que ficaram em estado grave após o carro em que estavam ser empurrado para fora de uma ponte sobre o Igarapé Pitangir, na estrada do Quixadá, na noite de domingo (7) continuam com estado de saúde delicado na manhã desta segunda-feira (8).

Saiba mais: Ônibus perde o freio, colide contra moto e arremessa veículo dentro de igarapé

Segundo boletim médico, o pastor João da Cruz está fora da Unidade de Terapia Intensiva – UTI, entubado, em estado de saúde grave, e teve o tórax drenado nos dois lados. Ele está na emergência de trauma, no Pronto Socorro de Rio Branco, aguardando vaga em UTI.

Já Sâmya Soraia está internada na clínica cirúrgica do Pronto Socorro em estado de saúde estável, em observação, mas uma fratura de coluna na vértebra T12 a faz não ter movimento nas pernas. Ela deve passar por uma cirurgia nas próximas horas.

O pastor Maurílio Borges, que também estava no local do acidente, disse que acompanha a situação e conta com a fé. “Vai dar certo, os médicos fazem a parte deles e o que não der de fazer é Deus que opera o milagre. O primeiro milagre já aconteceu, que foi todo mundo sobreviver ao acidente, glória a Deus”, comentou.