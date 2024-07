Ônibus perde o freio, colide contra moto e arremessa veículo dentro de igarapé

Um grave acidente de trânsito ocorrido na noite deste domingo (7) deixou cinco pessoas feridas no km 8 da Estrada do Quixadá, na zona rural de Rio Branco.

As vítimas incluem João da Cruz, Sâmia Soraya Souza de Oliveira, 30 anos, o condutor do ônibus Luciano Teixeira da Silva, 31, Kelly Oliveira Silva, 24, e uma adolescente de 17 anos. O acidente aconteceu quando o ônibus, que prestava serviços para uma igreja evangélica, perdeu os freios ao descer uma ladeira antes de uma ponte de madeira em más condições.

Testemunhas relataram que Luciano Teixeira da Silva, motorista do ônibus, começou a buzinar para alertar sobre a falha nos freios. Primeiro, o ônibus colidiu com a traseira de uma motocicleta preta modelo Factor, placa QWO-1E43, arremessando o motociclista e sua esposa para uma área de mata.

Em seguida, o ônibus bateu na traseira de um Honda Fit preto, placa QLY-1F42, conduzido pelo pastor João da Cruz. O impacto fez o carro cair de cabeça para baixo da ponte, dentro do Igarapé Pirangir.

No Honda Fit, Kelly Oliveira Silva sofreu escoriações e luxação no ombro. A adolescente de 17 anos teve um trauma no tórax e uma fratura no fêmur esquerdo. Sâmia Soraya Souza de Oliveira apresentou dores abdominais, nas costas e na coluna, além de não sentir as pernas. O pastor João da Cruz precisou ser entubado no local devido a um trauma torácico. O motorista do ônibus, Luciano, também necessitou de atendimento médico por relatar dores.

Populares que passavam pelo local ajudaram as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou quatro ambulâncias, incluindo uma avançada e duas básicas. O Corpo de Bombeiros Militar e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também estiveram presentes, isolando a área para o trabalho da perícia.

O estado de saúde de João da Cruz e Sâmia Soraya é grave. Luciano, Kelly e a adolescente de 17 anos estão em condição estável. Todos foram levados ao Pronto-Socorro de Rio Branco para exames.

A perícia de trânsito foi realizada e o laudo sobre as causas do acidente estará disponível em aproximadamente 30 dias. O veículo deverá ser retirado do Igarapé nesta segunda-feira (8).