Palmeiras vence Bahia, que deixa o G4 do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras venceu Bahia por 2 a 0 neste domingo (7) pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, o jovem Estêvão abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo após jogada individual. No segundo tempo, Estêvão apareceu de novo, mas dessa vez dando assistência para Rony fechar o placar.

Com esse resultado, o Palmeiras assumiu provisoriamente a vice-liderança do Brasileirão com 30 pontos. A equipe pode ser ultrapassada pelo Botafogo, que entra em campo ainda neste domingo (7) contra o Atlético-MG. Já o Bahia, estacionou nos 27 pontos e deixou o G4, caindo para a quinta posição.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (11), quando enfrenta o Atlético-GO pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30, no Allianz Parque. Já o Bahia encara o Athletico-PR na quarta-feira (10), às 19h, na Ligga Arena.