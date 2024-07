Após 22 dias perdido na floresta em Porto Walter, homem de 52 é encontrado com vida

O agricultor Levir de Lima Luna, de 52 anos, que estava desaparecido há mais de 22 dias após entrar em uma área de mata em Porto Walter, interior do Acre, foi encontrado com vida na tarde deste domingo. Ele foi localizado por moradores da região que fazem desde da última semana um multirão a limpeza no ramal que liga a cidade a Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações que circulam em redes sociais, o homem saiu da mata atrás da Fazenda do Mário Correia, e foi encontrado magro e desidratado. O morador que encontrou Luna disse em um áudio que circula em rede social que o encontro aconteceu por coincidência. “O homem que estava perdido, eu achei. Tá aqui em casa, está bem e já está se alimentando. É o seu Levir que estava perdido dentro do Mirim mesmo. Nós fomos lá no ramal para limpeza e, quando estávamos saindo, o encontramos”, afirmou.

Luna saiu de casa no dia 16 de junho, com a intenção de pescar em um local na mata. Quando ele não retornou ao final do dia, os familiares iniciaram as buscas, mas não encontraram sinais dele. As equipes do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul e 12 moradores da comunidade participavam da busca e tiveram a esperança de encontrar Levir com vida renovada depois que, na semana passada, foram encontrados vestígios de acampamentos improvisados na mata.