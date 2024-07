Tichina Arnold, Rochelle de “Todo Mundo Odeia o Chris”, chega ao Brasil; vídeo

Tichina Arnold, 55, está no Brasil! A atriz conhecida por interpretar Rochelle no seriado “Todo Mundo Odeia o Chris” participará da 2ª etapa do SANA 2024, evento geek que acontecerá no Ceará, em Fortaleza, entre os dias 12 e 14 de julho.

Em seu perfil do Instagram, a artista compartilhou um vídeo diretamente do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, enquanto esperava sua conexão para Fortaleza.

“Eu estou no Brasil colocando o meu português para jogo… assim eu acho. Fazendo conexão em São Paulo e a caminho de Fortaleza”, escreveu Tichina.

No vídeo que compartilhou em sua rede social, a atriz arriscou no nosso idioma ao falar a famosa frase “Meu homem tem dois empregos”, disse e ainda completou: “Obrigada”.