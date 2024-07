Justiça condena técnica de enfermagem a 51 anos de prisão por tentativa de matar bebês

A técnica de enfermagem Vanessa Pedroso Cordeiro, de 40 anos, foi condenada a 51 anos e 8 meses de prisão pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por ter assumido o risco de matar 9 recém-nascidos no Hospital da Ulbra de Canoas, município localizado a 15 quilômetros de Porto Alegre, no ano de 2009.

A decisão da condenação foi divulgada nesta sexta-feira (12) após o juiz Diogo de Souza Mazzucatto Esteves constatar que a mulher assumiu o risco de matar os bebês por ter aplicado neles medicamentos controlados, como a morfina, sem autorização médica e fazendo com que os recém-nascidos apresentassem problemas respiratórios, convulsões e fossem internados na Unidade de terapia intensiva neonatal do hospital.

Os jurados consideraram a ré culpada por nove de 11 tentativas de homicídio qualificadas, já que em um dos casos Vanessa foi absolvida e em outro caso foi desqualificada por lesão corporal.

O advogado Flávio de Lia Pires, que representava a ré, alegou que a técnica de enfermagem possui transtorno de personalidade e por isso “não conseguia conter os seus impulsos” na época do crime. Flávio ainda destacou que Vanessa precisa de tratamento médico.

Flávio também defendeu a absolvição em relação a pelo menos seis vítimas, pois, para ele, não há elementos que indiquem substâncias no organismo de todas as crianças com sintomas.

“No momento que ela praticava as condutas não tinha condições de se autodeterminar. Não conseguia conter os seus impulsos. Agiu fora da realidade”, disse a defesa da mulher.

No interrogatório, Vanessa afirmou que sabia o que estava fazendo com os bebês, mas que não conseguia parar de cometer os atos. Também mencionou que na época, praticou o crime, por desconhecer que possuía um transtorno mental e não fazia acompanhamento psiquiátrico para tratar disso.

Na época do crime, a mulher foi presa em flagrante depois que a polícia encontrou uma seringa e medicamentos no armário da técnica de enfermagem. Vanessa permaneceu em prisão preventiva por quase um ano.