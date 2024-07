Primeiras notas do real serão recolhidas pelos bancos; entenda como vai funcionar

As cédulas da primeira família do real irão parar de circular, conforme determinou o Banco Central (BC) em nota. O dinheiro lançado a partir de 1994 e têm tamanhos iguais — sem a diferença da segunda família — continua valendo e ninguém precisa correr para trocar.

O recolhimento será feito pelos próprios bancos: quando uma agência receber a nota por meio de algum tipo de operação de pagamento, depósito ou troca, ela não voltará mais à circulação e será substituída.

As cédulas que serão recolhidas pelos bancos representam cerca de 3% do dinheiro em circulação atualmente. Segundo o BC, ao todo, há 7,6 bilhões de notas das duas famílias do real na economia. Juntas, somam R$ 340 bilhões.

Entre o pacote que sairá de circulação também se encontra a cédula comemorativa de dez reais alusiva aos 500 Anos do Descobrimento do Brasil.

Confira quais são as notas que irão parar de circular