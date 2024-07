Terceiro detento que fugiu é recapturado em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informou neste sábado, 13, a recaptura, na noite dessa sexta-feira 12, do detento Moisés Nascimento Cassiano, encontrado na mesma área de mata onde foram encontrados os detentos Dhon Everton Dos Santos Martins e Lucas Francisco da Rocha, que haviam fugido, na madrugada, do presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul.

A Polícia Penal e as demais forças de segurança seguem em busca do fugitivo Adelcivane Gomes de Azevedo.