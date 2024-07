No interior do Acre, homens são presos transportando 21 quilos de drogas

Na tarde desta última sexta-feira, (12), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre (FICCO/AC) realizou uma importante apreensão de drogas na BR-317, em Epitaciolândia. A operação resultou na apreensão de aproximadamente 21 kg de entorpecentes e na prisão de dois indivíduos.

Os policiais da FICCO/AC estavam em deslocamento de rotina quando avistaram duas motocicletas carregando diversos sacos plásticos suspeitos, comumente usados para o transporte de drogas. Após a abordagem e uma breve busca nas bagagens, foram encontrados 19 kg de maconha, 1 kg de skunk e 1 kg de cocaína.

Os condutores das motocicletas e os veículos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal, onde os suspeitos poderão responder judicialmente pelo crime de tráfico de drogas.

A FICCO/AC é composta por diversas forças de segurança, incluindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, atuando de forma integrada no combate ao crime organizado no estado do Acre.