Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no bairro Wanderley Dantas

Na noite desta sexta-feira, (12), um acidente envolvendo um carro e uma moto ocorreu na antiga Estrada das Placas, no bairro Wanderley Dantas, parte alta da cidade de Rio Branco. O incidente deixou o motociclista ferido.

Segundo informações repassadas, Paulo Sérgio, motorista de um Fiat Strada prata, saía da Travessa Itamar Pascoal quando parou o veículo. Infelizmente, ele não percebeu a aproximação da motocicleta Yamaha Lander preta, conduzida por Adria Narciso Braga, de 19 anos, que trafegava na antiga estrada das Placas, no sentido centro/bairro. A colisão na lateral do carro fez com que Adria fosse arremessado ao solo devido ao impacto

Após a colisão, Paulo Sérgio permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN).

A viatura de Suporte Básico do SAMU rapidamente chegou ao local, prestando os primeiros socorros à vítima e o encaminhando ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Adria foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com uma fratura no punho esquerdo e uma possível fratura no cotovelo esquerdo. Seu estado de saúde é considerado estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionada, isolou a área para os trabalhos de perícia. O Fiat Strada, que possui uma multa pendente, deverá ser removido pelo guincho e levado para o pátio do Detran.