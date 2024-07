Sepultamento do Comandante Roney Mendes será neste domingo, no Morada da Paz

O piloto Valdir Roney de Souza Mendes, de 59 anos, que morreu na última quinta-feira, 11, no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), em Manaus, após quase quatro meses internado, será sepultado neste domingo, 14, em Rio Branco, no cemitério Morada da Paz, onde receberá as últimas homenagens.

Mendes, que completaria 60 anos de idade no próximo dia 15 de agosto, era o comandante do avião de pequeno porte que caiu no município de Manoel Urbano, no interior do Acre, no dia 18 de março deste ano, deixando, com ele, quatro vítimas fatais.

De acordo com as informações divulgadas pela família nas redes sociais, o velório terá início às 6 horas da manhã do domingo e o sepultamento ocorrerá às 16 horas do mesmo dia. A chegada do corpo a Rio Branco está prevista para as 2 horas da madrugada.

Valdir Mendes é a quarta vítima fatal do acidente aéreo. Natural de Sena Madureira, ele tinha 37 anos de dedicação à aviação regional. Após o acidente, deu entrada no Pronto Socorro de Rio Branco, onde ficou internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com 40% do corpo queimado.

Em 22 de março, quatro dias após o acidente, o piloto foi transferido via Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para o Centro de Tratamento de Queimados, no Hospital 28 de Agosto, na capital amazonense.

Também morreram em decorrência do desastre o empresário peruano Sidney Estuardo Hoyle Vega, de 73 anos, que foi a óbito ainda no local no local do acidente; Suanne Camelo, de 30 anos, também empresária, em 27 de março; e a biomédica Amélia Cristina Rocha Marques, de 28 anos, que faleceu no dia 24 de maio.

Sete pessoas estavam a bordo da aeronave que caiu após decolar, incluindo o piloto, sendo quatro homens e três mulheres. Eles seguiam para a cidade de Santa Rosa do Purus, distante 150 km do município de Manoel Urbano, onde decolaram.