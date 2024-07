Técnico da Argentina é beijado por colega e brinca: “Não foi consentido”

Uma imagem chamou atenção durante a comemoração da Argentina após a vitória sobre o Equador, nos pênaltis, pelas quartas de final da Copa América.

Logo depois de Otamendi marcar o gol decisivo que colocou a Albiceleste na semifinal, o técnico Lionel Scaloni recebeu um beijo na boca do roupeiro da seleção, Mario Di Stéfano, conhecido como “Marito”.

Na entrevista coletiva após a partida, o treinador argentino foi perguntado sobre a celebração inusitada e brincou com o fato de ter sido surpreendido pelo colega.

“Conheço o Marito há muito tempo. Veio me cumprimentar e, bom… É o que é. Ele estava muito contente e eu não percebi onde foi o beijo. São coisas que acontecem quando você está alegre. Mas não foi consentido, hein”, disse Scaloni aos repórteres.

Marito é roupeiro da seleção há mais de 25 anos e fez parte da delegação campeã da Copa América no Brasil, em 2019, e da Copa do Mundo no Catar, em 2022.

A Argentina eliminou o Equador nos pênaltis, nesta quinta-feira (4), depois de empatar no tempo normal por 1 a 1. Atual campeã do torneio continental, a Albiceleste aguarda seu adversário na semifinal, que sairá do vencedor de Venezuela x Canadá — as seleções se enfrentam nesta sexta (5), às 22h (de Brasília), e o duelo poderá ser acompanhado em tempo real no CNN Esportes.