Chamado de burro pela torcida, Renato Gaúcho responde: “Sou bom para caramba”

O empate cedido em três minutos durante o segundo tempo para o Palmeiras irritou a torcida do Grêmio nesta quarta-feira (4). Insatisfeitos, parte dos gremistas que foram até o Centenário, em Caxias do Sul, chamaram o técnico Renato Portaluppi de “burro” ao término do confronto de 2 a 2 na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na coletiva após a partida, o próprio treinador rebateu as críticas e ironizou os xingamentos.

“Até estranhei a reação da nossa torcida, porque nunca tinha acontecido isso (ser chamado de burro). Eu entendo pelo resultado, pela nossa situação, vencendo contra o Palmeiras e chega o empate. Mas isso não me preocupa, faz parte do futebol, porque eu sou bom pra caramba. Por um lado, é bom escutar de vez em quando a palavra burro para saber o que ela representa. Naquele momento do jogo, eu faria tudo de novo”, destacou o treinador.

Renato também argumentou sobre o empate com o Verdão. O Tricolor estava ganhando de 2 a 0 até os 28 do segundo tempo, quando Flaco López fez o primeiro. No entanto, três minutos depois, aos 21, Estevão empatou em um golaço. Segundo o comandante gremista, houve um “apagão” no Grêmio.

“Praticamente, deu um apagão no nosso time em dois, três minutos. Nós tomamos o primeiro gol e depois tomamos o gol de empate quando muita gente achava que o Grêmio ia vencer a partida. O garoto Estevão acertou um chute de fora da área, na gaveta. O torcedor fica chateado por isso, porque contava com a vitória”, explicou o treinador.

Apesar de ter ironizado as críticas sobre ser “burro”, Renato assumiu a responsabilidade pelo resultado que tem “gostinho de derrota”

“Era só segurar, ser malandro no jogo e nós iríamos conseguir a vitória, que era o nosso objetivo. A responsabilidade é toda minha. Infelizmente, nós tomamos aqueles dois gols, mas, mesmo assim, já dei os parabéns para o meu grupo no vestiário. Jogamos muito bem. Nós enfrentamos uma grande equipe. Uma equipe que chega sempre é bem treinada. Uma coisa é você estar lá na frente, no caso do Palmeiras, jogando livre, leve e solto. Outra coisa é na nossa situação, um pouco delicada. Mas faz parte do futebol. É continuar o trabalho que domingo tem mais”, finalizou.

Com o resultado, o Grêmio segue na zona, agora com 11 pontos, apenas um de diferença para o Vitória, com 12, em 16º lugar, o primeiro fora do Z4.