Fluminense empata com Internacional pelo Brasileiro na estreia de Mano Menezes

Na estreia de Mano Menezes, o Fluminense só empatou com o Internacional, no Maracanã, por 1 a 1, na noite desta quinta-feira (4), em partida válida pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Paulo Henrique Ganso, para o Flu, e Igor Gomes, para o Colorado, fizeram os gols.

Com o resultado, o Fluminense segue na lanterna da Série A com apenas sete pontos conquistados em 14 partidas. O Inter, que tem 12 jogos, chega aos 19 pontos e aparece na 10ª colocação.

Estreia de Mano Menezes

A noite no Maracanã foi de estreia. Mano Menezes, que foi apresentado um dia antes, fez seu primeiro jogo no comando da equipe tricolor. Apesar de ainda não conseguir desfazer o estilo de jogo de Fernando Diniz, o Flu se mostrou um time mais brigador do que o do antigo comandante.

O técnico deixou uma boa impressão na primeira partida, mostrando que realmente está disposto a fazer o Fluminense mudar a postura. A injeção de ânimo foi nítida no primeiro jogo do comandante.

Inter na frente

Com uma partida de poucas chances, o Inter explorou o contra-ataque, pegando a defesa do Fluminense ainda desarrumada. Depois de dar alguns sustos, o Colorado chegou ao primeiro gol. E foi um golaço.

Após cruzamento de Bruno Henrique, a zaga do Fluminense afastou mal e Igor Gomes pegou de primeira, inapelável para Fábio. Um bonito gol do lateral do Inter, abrindo o marcador.

Ganso iguala

Se o Fluminense não conseguia levar perigo tabelando, a solução foi definir de fora da área. E a qualidade de Paulo Henrique Ganso falou mais alto. O camisa 10 tricolor acertou um chutaço de fora da área, fazendo mais um bonito gol no Maracanã.

Porém, apesar do ótimo chute do Maestro do Fluminense, ele contou com a colaboração de Fabrício, que perdeu o tempo da bola e aceitou. Tudo igual no último lance da primeira etapa.

É lá e cá!

Fluminense e Internacional não estavam satisfeitos com o empate e o segundo tempo reservou emoções para os dois lados. As duas equipes alternavam em lances de perigo em busca da vitória. Antes dos 30 minutos, Mano Menezes gastou todas as alterações.

O Inter, com menos opções no banco de reservas, viu Eduardo Coudet economizar nas mudanças e conteve o ímpeto do Fluminense, empurrado pela torcida.

Nada de vencedores

Apesar das duas equipes buscarem a vitória durante toda a segunda etapa, faltou pontaria para os dois times. O resultado de 1 a 1 persistiu desde o final do primeiro tempo. Pior para o Flu que segue afundado na última colocação.

Próximos jogos

O Fluminense joga fora de casa, no domingo (7), diante do Fortaleza, às 16h (de Brasília), na Arena Castelão. No mesmo dia, às 18h (de Brasília), o Internacional reencontra o Beira-Rio, contra o Vasco.