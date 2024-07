BOPE apreende mais de 20 kg de drogas na parte alta de Rio Branco

Na noite desta quinta-feira (04), uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) resultou na apreensão de mais de 20 kg de drogas na parte alta de Rio Branco. A ação ocorreu na travessa Andirá com rua Mário Maia, no bairro Defesa Civil.

De acordo com informações da polícia, equipes da ROTAM e do CHOQUE estavam em patrulha na área quando avistaram João Gustavo Moura Carneiro, de 23 anos. Ao notar a presença das guarnições, o suspeito tentou fugir, deixando cair um pacote que aparentava conter skunk. João Gustavo entrou em um apartamento, onde foi detido pelos policiais.

Durante a abordagem, os agentes perceberam um forte odor de droga no local. Após uma busca no apartamento, encontraram um saco de fibra escondido, contendo vários pacotes de substância que aparentava ser skunk.

João Gustavo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) juntamente com todo o material apreendido. Para os procedimentos cabíveis. O peso total da droga apreendida foi de 20,470 kg.