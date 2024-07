Doença do carrapato em cães: O que é e como identificar?

Você provavelmente já ouviu falar na doença do carrapato, enfermidade que vem crescendo consideravelmente nos últimos anos e que acomete nossos amiguinhos de quatro patas!

A doença do carrapato pode ser conhecida como erliquiose (ou erlichiose), babesiose e anaplasmose. É transmitida durante a picada do carrapato marrom (Rhipicephalus Sanguineus) – o mais comum – no momento do seu repasto sanguíneo onde esse passa um microrganismo que parasita o sangue do animal.

A enfermidade causa uma infecção severa e muitas vezes é capaz de levar o animal a óbito, quando este não recebe um tratamento adequado e em tempo hábil.

Os sintomas da doença são muito inespecíficos, podendo muitas vezes ser confundida com outras enfermidades. Por isso é muito importante consultar sempre um médico veterinário de confiança para identificar o quadro clínico em que o animal se encontra.

Os sintomas mais comuns e que podem ser identificados pelo tutor, são:

•Falta de apetite;

•Perda de peso;

•Apatia;

•Mucosa pálida;

•Febre

•Alteração nos olhos

•Fraqueza e prostração

Embora não exista vacina, há tratamento para doença do carrapato, por isso é muito importante que a qualquer sinal de alteração, mudança repentina de comportamento ou apresentação dos sintomas citados acima, seu animalzinho passe por uma consulta veterinária. Dessa forma, através dos exames, é possível identificar qual microrganismo está parasitando seu “aumigo” e a partir dai iniciar o tratamento adequado.

Como posso prevenir?

Apesar de ser uma doença grave, é possível prevenir utilizando produtos específicos tanto para seu pet como para o ambiente. Esses produtos podem ser orais, de passar na pele ou ainda com a utilização de coleiras específicas. Procure seu veterinário de confiança para indicar sempre a melhor opção para seu pet.

Outa dica importante é inspecionar o animal sempre após passeios, caminhadas ou brincadeiras principalmente em locais com grama como praças, chácaras ou em ambientes frequentado por outros animais. Enquanto ele ganha um carinho, você inspeciona entre as patinhas, na orelha e no corpinho.

Viu como tem como identificar algumas doenças antes que elas se tornem graves? Mantenha sempre a saúde do seu pet em dia e garanta muitos lambeijos!