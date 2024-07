Suárez salva, Uruguai bate Canadá nos pênaltis e fica em 3º na Copa América

Com Luis Suárez salvador, o Uruguai bateu o Canadá na disputa de pênaltis por 4 a 3 (após empate por 2 a 2 no tempo normal) e ficou com o terceiro lugar da Copa América.

O Canadá vencia de virada por 2 a 1 até aos 46 minutos do segundo tempo, mas Suárez empatou e levou a decisão para os pênaltis. Ele também converteu sua penalidade na disputa, assim como Arrascaeta, do Flamengo. Os uruguaios foram perfeitos nas cobranças, enquanto os canadenses desperdiçaram duas.

Com bola rolando, Bentancour abriu o placar para o Uruguai, Koné e Jonathan David viraram para o Canadá, mas Suárez empatou nos acréscimos. Os canadenses foram melhores durante boa parte do jogo, estiveram muito perto da vitória, mas sucumbiram diante da estrela do craque uruguaio.

Como foi o jogo

O Canadá fez um ótimo primeiro tempo e ficou no empate por 1 a 1 com o Uruguai. Betancourt abriu o placar no início, mas Koné logo deixou tudo igual com um golaço de puxeta. Os uruguaios tiveram um gol anulado por impedimento, porém foram os canadenses que criaram as melhores chances de fazer o segundo. Destaque para a organização tática do Canadá, que teve mais posse de bola, foi superior nos minutos finais e poderia ter ido ao vestiário vencendo.

Uruguai tomou virada do Canadá, mas viu Suárez brilhar. Os uruguaios melhoraram no segundo tempo e passaram a pressionar. Brian Rodríguez perdeu grande chance, e Valverde acertou o travessão. Mas foi Jonathan David que marcou para os canadenses, após ótima jogada do inspirado Koné. Quando parecia que estava tudo decidido, Suárez empatou e levou a decisão para os pênaltis.

Gols e lances importantes

Uruguai faz 1 a 0. Bentancour abriu o placar com apenas sete minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio. Cáceres desviou de ombro a bola, que sobrou para o volante girar e completar de canhota no alto da rede.

Canadá faz 1 a 1. Koné deixou tudo igual com um golaço de puxeta, quase um golpe de Karatê Kid, aos 21 minutos, também após cobrança de escanteio. Ele disputou a bola no alto, pegou a sobra e encobriu Rochet de modo acrobático.

Uruguaios têm gol anulado. O Uruguai chegou a marcar o segundo gol com o meia Maxi Araújo, mas o tento foi corretamente anulado por impedimento na origem da jogada.

Quase a virada. No fim do primeiro, o volante canadense Jonathan Osorio tabelou bonito, saiu na cara do gol e parou em Rochet. Ele ainda conseguiu finalizar novamente no rebote, mas o lateral Nández salvou em cima da linha. Quase o 2 a 1.

Uruguai para na trave. Aos 32 minutos do segundo tempo, Valverde arrumou para perna esquerda e soltou a bomba da intermediária: no travessão!

Canadá faz 2 a 1. Dois minutos depois, Koné arrancou, invadiu a área uruguaia e forçou ótima defesa de Rochet. No rebote, o atacante Jonathan David completou para virar.

Suárez faz 2 a 2. O Uruguai chegou ao empate aos 46 minutos, com gol do ex-atacante do Barcelona e do Grêmio. Suárez completou cruzamento da direita de canhota e deixou tudo igual. Decisivo!