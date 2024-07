Humaitá é goleado e Rio Branco perde para o Princesa do Solimões

O Princesa do Solimões venceu o Rio Branco-AC por 2 a 0, na tarde deste sábado (13), no Estádio Gilbertão, em Manacapuru, e se aproximou da classificação à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Jonas e Wesley marcaram os gols da vitória do Tubarão do Norte.

Com a vitória, o Princesa chegou aos 22 pontos e segue na 3ª posição do grupo A1 da Série D. Pela 14ª e última rodada da competição, o Tubarão visita o São Raimundo-RR, no próximo sábado (20), às 16h (horário de Manaus), no Estádio Canarinho, em Boa Vista. Já o Rio Branco enfrenta o Manauara na capital acreana, também no sábado (20).

Humaitá também perde

O Manaus, Gavião da Amazônia, goleou o Humaitá por 5 a 2, no Estádio Florestão, em Rio Branco, pela 13ª e penúltima rodada da primeira fase, subindo para o terceiro lugar na classificação. Os gols do time amazonense foram marcados por Adenilson, Ibiapino (2), Alvinho e Renan. Anderson fez os dois gols do Tourão de Porto Acre.

Com a vitória, o Manaus chega aos 21 pontos e assume a terceira posição na classificação. O time joga por um empate na última rodada para garantir a vaga na segunda fase. O Humaitá conheceu a 12ª derrota na Série D e está na oitava e última posição com um ponto.

As duas equipes voltam a jogar no próximo sábado (20), pela 14ª e última rodada da primeira fase. O Humaitá visita o Porto Velho, no Estádio Aluizão, na capital de Rondônia. O Manaus recebe o Trem-AP, no Estádio da Colina, na capital do Amazonas. As partidas começam às 17h (horário de Brasília).