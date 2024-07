Caminhonete capota na Estrada Transacreana, deixando sete feridos

Na tarde deste sábado (13), um grave acidente ocorreu no km 12 do ramal Jarinaua, estrada AC90, popularmente conhecida como estrada Transacreana, em Rio Branco. Uma caminhonete Hilux de cor branca capotou, deixando sete pessoas feridas, que foram prontamente encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo uma das vítimas que estava na caminhonete, o acidente foi causado pelo estouro de um dos pneus, o que fez com que a motorista, identificada como Valmirian de França, perdesse o controle do veículo. Valmirian foi socorrida por terceiros.

No momento do acidente, uma criança de 11 anos estava na carroceria do veículo e sofreu uma fratura exposta no braço esquerdo.

Entre os ocupantes do veículo, estava Maria das Graças, de 56 anos, que teve um papel crucial durante o acidente. Ela abraçou uma criança de 2 anos para protegê-la, evitando que a mesma fosse arremessada para fora da caminhonete. Todos os ocupantes estavam usando cinto de segurança.

A ambulância 07 foi acionada e chegou rapidamente ao local, e encaminhando todos os feridos ao Pronto Socorro de urgência e Emergência de Rio Branco. As vítimas incluem adolescentes de 13, 11 e 6 anos, além da criança de 2 anos, todos com quadro clínico estável e sem risco de morte.

Policiais militares da área rural e o BPTRAN estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. As causas exatas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas o estouro do pneu foi apontado como o fator principal para a perda de controle do veículo.