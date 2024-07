Trump é retirado de comício após tiros; ex-presidente foi ferido na orelha; vídeo

O ex-presidente Donald Trump foi retirado do palco em um comício na Pensilvânia, nos Estados Unidos, neste sábado (13), após barulhos de tiros serem ouvidos no local.

Jornalistas que estavam no local relataram que ouviram “uma série de fortes explosões ou estrondos” antes que agentes do Serviço Secreto corressem em direção a ele.

Trump saiu com um ferimento na orelha e estava sangrando. Ele também gritou de volta para a multidão e ergueu o punho.

Posteriormente, o ex-presidente foi levado para um veículo e retirado do local.

“O presidente Trump agradece às autoridades e aos socorristas pela sua ação rápida durante este ato hediondo. Ele está bem e está sendo examinado em um centro médico local. Mais detalhes virão”, disse Cheung em comunicado.

Atirador foi “neutralizado”

O atirador envolvido no incidente com Trump foi neutralizado, de acordo com várias fontes policiais.

Reações

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu um comunicado inicial sobre o incidente com Trump, de acordo com a Casa Branca.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, postou no X, antigo Twitter, que está “orando pelo presidente Trump”, momentos depois de o ex-presidente ter sido retirado do palco após ser ferido em um incidente em um comício de campanha na Pensilvânia.

A presidente da conferência do Partido Republicano, Elise Stefanik, também postou na plataforma, dizendo: “Por favor, ore pelo presidente Trump, sua família e todos os patriotas no comício de hoje na Pensilvânia”.