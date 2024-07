Acidente de moto em Vista Alegre do Abunã deixa jovem ferido

No final tarde deste sábado (13), um acidente de moto deixou um jovem ferido na localidade de Vista Alegre do Abunã. O acidente ocorreu na Vila Kuruquetê, localizada no Ramal Jequitibá, a 65 km do núcleo urbano do distrito de Vista Alegre do Abunã.

A vítima, identificada por Paulo Henrique, de 18 anos, sofreu vários ferimentos. Segundo informações repassadas, Paulo Henrique estava sozinho em uma motocicleta Honda Bros de cor preta. Segundo informações, ele havia saído de um bar na localidade, onde teria consumido duas latinhas de bebida, e estava a caminho da fazenda onde trabalha. Durante o trajeto, perdeu os sentidos e caiu no ramal.

Paulo Henrique foi encontrado por seu patrão caído no ramal, que prontamente o levou ao Hospital Regional de Extrema. Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem foi transferido para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

A vítima foi entregue ao Setor de Traumatologia para uma avaliação mais detalhada. Paulo Henrique foi com traumatismo craniano encefálico (TCE) leve e um corte na cabeça, supercílio e no queixo. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.