Servidores do INSS no Acre aderem à greve; orientação é para serviços online

Os servidores do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) entraram em greve em todo o Brasil nesta terça-feira, 16. As principais reivindicações são recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho. Os trabalhadores do órgão no Acre também aderiram ao movimento.

Em relação aos atendimentos, o INSS informa que é importante ressaltar que mais de 100 serviços do INSS podem ser realizados pela plataforma Meu INSS, que tem versão para celular (app) ou pelo site gov.br/meuinss, ou pela Central de Atendimento 135, que funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h.

Podem utilizar esses meios os cidadãos e cidadãs que necessitarem de algum serviço do INSS, como, por exemplo, requerimento, cumprir exigência, solicitar auxílio por incapacidade temporária, entre outros.

O INSS orienta aos segurados e seguradas o uso do Atesmed nos casos atendimento pericial visando auxilio-doença com afastamento de até 180 dias. Nos casos de perícia médica já marcada para benefício por incapacidade temporária (acima de 180 dias) o segurado sejam orientados a pedir conversão de agendamento de perícia para Atestmed. Quem passar desse tempo de afastamento, a orientação é reagendar o atendimento pelo 135 ou Meu INSS.