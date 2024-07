Gladson quer levar Restaurante Popular para o interior do Acre

O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta terça-feira (16) que estuda financiar o estabelecimento de restaurantes populares em municípios acreanos. De acordo com Gladson Cameli, a ideia surgiu após uma visita espontânea ao restaurante popular da Baixada da Sobral, na última quinta-feira (11), em Rio Branco.

Cameli disse que irá levantar municípios do Acre que tenham interesse numa parceria para levar a ação social ao interior o estado.

“Às vezes a gente perde tempo com algumas coisas e não foca em quem está na ponta, na grande massa. Vou ver as condições para que os municípios que tiverem interesse, o estado abraçar essa causa junto e tentar montar uma proposta pra que a gente una forças, porque às vezes com tão pouco podemos fazer muito”, disse Cameli.

O que são Restaurantes Populares?

O Restaurante Popular é um programa programa do Governo Federal que funciona em parceria com prefeituras municipais de cidades com mais de 100 mil habitantes, e têm por objetivo ampliar a oferta de refeições nutricionalmente adequadas, a preços acessíveis, à população de baixa renda, vulnerabilizados socialmente e em situação de insegurança alimentar e nutricional; e também promover a alimentação adequada e saudável e a valorização dos hábitos alimentares regionais.

O acesso aos restaurantes populares é universal, ou seja, qualquer cidadão pode ser beneficiário do equipamento público. Contudo, a prioridade são os grupos populacionais específicos em situação de insegurança alimentar e nutricional e/ou vulnerabilidade social.

Ou seja, de acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas Rio Branco preenche o quesito de população suficiente para ter o programa, já que todas as outras cidades acreanas tem menos de 100 mil habitantes. Portanto, a instituição de restaurantes populares no interior do estado teria que partir mesmo de parcerias entre Governo do Estado e prefeituras.