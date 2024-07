Homem com dois mandados de prisão é preso e menor apreendido com drogas em Rio Branco

Na manhã desta terça-feira, (16), uma operação policial no bairro Cadeia Velha resultou na prisão de um homem com dois mandados de prisão em aberto e na apreensão de um menor, ambos encontrados com uma grande quantidade de drogas.

A ação aconteceu no final da rua Epaminondas Jácome, em uma área de mata no centro de Rio Branco. Após receber uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas na região, equipes do Giro, Choque e CPCães, todos pertencentes à Companhia do Bope, foram deslocadas para averiguar a situação.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com dois suspeitos: Andrey Barbosa, de 20 anos, e um menor de 17 anos. Durante a abordagem, foi constatado que Andrey possuía dois mandados de prisão em aberto.

A operação contou com o apoio de uma cadela da CPCães, que foi fundamental para localizar os entorpecentes. No total, foram encontrados 16,900 kg de substância aparentando ser Skank.

Os dois suspeitos foram detidos, com Andrey sendo preso e o menor apreendido. Ambos, juntamente com as drogas, foram encaminhados para a Delegacia Central de Flagrantes DEFLA, onde todos os procedimentos cabíveis serão realizados.

Veja os vídeos: