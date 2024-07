Sem energia há 14 horas, famílias fecham ponte em Cruzeiro do Sul

A falta de energia elétrica no bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul, na tarde desta terça-feira, 30, fez com que dezenas de famílias fechassem a ponte da União, impedindo a passagem de veículos. Os moradores dizem estar sem energia elétrica desde a meia-noite, depois que um transformador explodiu.

“A Energisa veio aqui, não resolveu, foi embora e não voltou. Eu vendo salgados para sobreviver e hoje não vendi nada. Está tudo descongelado, se perdendo. Muitos moradores já perderam os alimentos das geladeiras”, reclama uma moradora.

A Energisa, por meio da assessoria de comunicação, esclareceu ao ac24horas que já deslocou uma equipe ao local para avaliar a situação e restabelecer o fornecimento de energia.

A Polícia Militar foi ao local do protesto, onde um homem acabou preso por desacato.

A concessionária de energia elétrica reforça que as ocorrências sobre falta de energia devem ser registradas por meio dos canais de atendimento: agência digital (www܂energisa܂com܂br), WhatsApp (gisa.energisa.com.br), aplicativo Energisa On ou call center 0800-647-7196.

Veja os vídeos: