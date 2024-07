Vítima de explosão segue na UTI para evitar infecção de feridas

Darllyane França, de 33 anos, funcionária de uma lanchonete no Mercado do Bosque, em Rio Branco, que sofreu queimaduras durante a explosão de uma garrafa de álcool na madrugada do último dia 21, permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro.

O ac24horas apurou que, apesar de não correr risco de morte, Darllyane está em um leito de UTI para evitar infecções por conta das queimaduras, já que a explosão de uma garrafa de álcool atingiu as costas, os braços e orelhas da vítima.

Uma preocupação da equipe médica é o acompanhamento psicológico, já que Darlyanne tem apresentado sinais de depressão por conta das cicatrizes das queimaduras.

Até o momento, não há indicativo de que haja transferência para uma unidade de saúde em outro estado. Os médicos esperam a cicatrização dos ferimentos para definir a necessidade de cirurgias plásticas.