Famílias liberam trânsito de ponte após religação de energia

Após cerca de 40 minutos fechada, a ponte da União, em Cruzeiro do Sul, foi liberada pelas famílias que manifestavam na tarde desta terça-feira, 30, depois de 14 horas sem energia elétrica no bairro da Lagoa. A Polícia Militar retirou o entulho colocado na via que impedia o trânsito de veículos.

Segundo os moradores, eles estavam sem energia elétrica desde a meia-noite, após a explosão de um transformador no local. O tráfego de veículos já foi normalizado na ponte.

Uma equipe da Energisa foi ao local e prometeu religar a eletricidade no local.