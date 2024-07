Sistema de monitoramento eletrônico reforça segurança durante a Expoacre Juruá

A edição 2024 da Expoacre Juruá acontece de 31 de julho a 4 de agosto, nas dependências do estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e neste ano, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), instalou 18 câmeras em pontos estratégicos do parque. O sistema de videomonitoramento foi instalado com o intuito de reforçar ainda mais a segurança em toda a área da feira.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre em exercício, coronel Evandro Bezerra, a ampliação do uso das tecnologias durante o evento otimizam o trabalho das forças de segurança, garantindo mais eficiência e celeridade.

“Nossa missão, enquanto governo do Estado, é garantir mais segurança a todos que vão frequentar a Expoacre Juruá. Aqui, todas as forças estão unidas nesse mesmo objetivo. O investimento em monitoramento por vídeo é um fato que marca essa gestão”, enfatizou.

Segundo o titular da Diretoria de Modernização, Tecnologia da Informação e comunicação (DMITIC), Paulo Felipe Leitão, a implantação do sistema no local do evento possibilitará o acompanhamento diuturno do fluxo de pessoas e veículos nas dependentes.

“Aqui nós conseguimos ter acesso a todas as áreas comerciais, instituições financeiras, tendas de órgãos públicos e demais locais com aglomeração de pessoas. Essas imagens serão transmitidas para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) do Juruá. Além disso, a Sejusp, por meio do CICC e da DMTIC, estará apresentando, nos dias do evento, as ferramentas tecnológicas que dão suporte ao serviço operacional das forças que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública. Com dinamismo e visão inovadora estaremos ajudando a construir uma segurança pública mais moderna”, destacou.

O trabalho conjunto entre as forças de segurança envolvidas no evento reforçam o policiamento no local. A atuação com os serviços de inteligência também será ferramenta importante para contribuir na atuação das forças.