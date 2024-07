São Paulo vence Grêmio, entra no G4 e afunda rival no Brasileirão

O São Paulo está no G4 do Campeonato Brasileiro! Na noite desta quarta-feira (17), o Tricolor bateu o Grêmio por 1 a 0, em um Morumbis lotado, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória tricolor foi marcado por Lucas Moura, aos nove minutos da primeira etapa. Com os três pontos garantidos, o São Paulo assumiu a quarta colocação do Brasileirão, com 30 pontos conquistados em 17 jogos.

Por outro lado, o Grêmio segue em situação delicada no torneio nacional. O time de Renato Portaluppi está em 18º, com apenas 11 pontos ganhos. Vale lembrar, porém, que o Imortal tem dois jogos a menos que seus rivais.

O jogo

O São Paulo dominou a primeira etapa e produziu boas chances para balançar as redes. Logo de cara, aos nove minutos, o gol saiu em um belo chute de Lucas Moura, que finalizou rasteiro de fora da área, sem chances para Marchesín.

Minutos depois do gol, quase o segundo. Após escanteio, Arboleda subiu mais alto e acertou o travessão em cabeçada. Quem também teve chance foi Ferreirinha, que recebeu de Lucas e bateu colocado, mas a bola saiu para fora. Na blitz, Bobadilla chutou de longe e viu a bola passar perto do gol de Marchesín.

Depois de ver o São Paulo assustar bastante, o Grêmio finalmente chegou ao ataque já na reta final da primeira etapa. Pavón recebeu na ponta direita e bateu colocado, e a bola passou assustando o gol de Rafael.

No segundo tempo, o Grêmio começou melhor e o São Paulo viu Alisson se lesionar. O importante jogador tricolor caiu por cima do próprio joelho em cena feia e precisou sair de campo.

O Imortal empilhou chances para empatar o jogo, mas não conseguiu. Primeiro com Dodi, que finalizou mal e viu Rafael defender. Depois, Carballo perdeu oportunidade em cabeçada sozinha. Por fim, Soteldo desperdiçou chance inacreditável ao chutar para fora, praticamente de dentro da pequena área.

Depois de quase levar o empate, o São Paulo ficou perto do segundo. Nestor fez boa jogada e deixou Galoppo na cara do gol, mas o argentino chutou cruzado e a bola foi para fora.

Já nos acréscimos, a principal chance do segundo tempo. Em contra-ataque rápido, André Silva recebeu na ponta direita , cortou o zagueiro e finalizou para fora ao invés de tocar do lado. O atacante perdeu a chance de matar o jogo.

Buscando o empate, o Grêmio ainda teve duas oportunidades. Nathan recebeu na área e bateu forte, mas Rafael fez boa defesa.

Pouco tempo depois, Igor Vinícius recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Mesmo assim, o São Paulo segurou e garantiu a vitória.

Próximos jogos

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo (21). Às 18h30 (de Brasília), o Tricolor visita o Juventude, no Alfredo Jaconi.

Também no domingo, o Grêmio recebe o Vitória. A bola rola às 11h (de Brasília).